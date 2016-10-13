Кулеба назвав 5 сценаріїв, за якими Росія спробує повернутися в ПАРЄ

Існує п'ять сценаріїв, за якими Росія може здійснити спроби повернутися в ПАРЄ в січні.

Про це пише постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба у статті для ZN.UA.

"Росія дійсно загралася і сама себе в ПАРЄ переграла. Але Москва, ймовірно, принесла Страсбург в жертву великій грі в Алеппо, будучи впевнена, що до січня надолужить згаяне", - пише Кулеба.

На його думку, у Росії "дійсно є можливість" повернутися.

Перший сценарій: впливові адвокати повернення Росії підтримують прийняті на жовтневій сесії резолюції і чітко заявляють, що умовою для приїзду в Страсбург росіян є виконання ними вимог всіх відповідних резолюцій.

Другий сценарій: Росія відмовляється від спроб повернутися в Асамблею і продовжує грати роль несправедливо приниженої і ображеної.

Третій сценарій: Росія тихо "зливає" свою ж ціну, відмовляючись від вимог про реформи заради повернення в зал Асамблеї.

Четвертий сценарій: Асамблея закриває очі на невиконані резолюції і принципово погоджується, що Росію треба повертати, але в рамках встановлених процедур і широких дискусій.

На думку Кулеби, це розтягує процес на рік, а то й два, і створює певні формати діалогу ПАРЄ з Росією. Чи повернеться та в результаті таких зусиль - неясно, оскільки Москва явно не має наміру припинити наступ на демократію і ставати мирною державою. Цей сценарій цілком можливий і відповідає духу європейської політики.

П'ятий сценарій: адвокати відновлення делегації РФ в правах вирішують повертати Росію в Асамблею в січні 2017 р "хоч тушкою, хоч опудалом". Це означає пошук політичних рішень в обхід встановлених процедур або з маніпуляцією ними і, таким чином, повну дискредитацію колись шанованого міжнародного органу.

Паралельно "реформи" в інтересах Москви також призводять до позбавлення ПАРЄ її найсильніших інструментів впливу на держави.

"Це і буде те саме неправильне рішення, якого потрібно уникнути, адже Росія повернеться в ПАРЄ ціною викрадення Європи. Асамблея все ще буде працювати, але Європа як зафіксований в форматі ПАРЄ стандарт демократичного якості перестане існувати", - відзначає Кулеба.

Як відомо, 12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи затвердила поправку до резолюції щодо України, в якій закликала країни-члени ЄС зберігати санкції попри економічні втрати.

Водночас президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт наполягає на тому, що асамблея має зробити необхідне для повернення до пленарної зали представників Росії, які залишили ПАРЄ через санкції.