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Рішення ПАРЄ: економічні санкції проти РФ мають зберігатися

Середа, 12 жовтня 2016, 21:53

Парламентська асамблея Ради Європи затвердила поправку до резолюції щодо України,  в якій закликала країни-члени ЄС зберігати санкції попри економічні втрати.

Про це повідомляє зі Страсбургу кореспондент "Європейської правди".

"Асамблея зазначає, що економічні наслідки конфлікту є значними не тільки для України та Російської Федерації, але і для Європейського Союзу та деяких країн Європи, які в тій чи іншій мірі постраждали від санкцій проти Російської Федерації та російських контр-санкцій", - визнається в документі.

"Обговорення санкцій розділяє Європейський Союз та загрожує його єдності", - додано в документі.

За пропозицією українських депутатів в рішення було додано також наступне твердження:

"Поза тим міжнародний тиск, включаючи санкції, має зберігатися доти, доки не припиниться російська агресія та не буде повністю відновлено суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах".

71 депутат ПАРЄ проголосував за, 17 – проти.

Як відомо, ПАРЄ ще в 2014 році впровадила політичні санкції проти РФ через що Росія залишила залу ПАРЄ. Цього року президент асамблеї Педро Аграмунт закликав повернути Росію, але його пропозиція викликала опір ключових політичних груп.

Україна ініціювала питання можливої дострокової відставки президента ПАРЄ

"Українська правда" у Threads

Теми: ПАРЄсанкціїРосія
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