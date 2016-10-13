За добу в зоні АТО 7 бійців поранено, 2 отримали контузію – штаб

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Четвер, 13 жовтня 2016, 12:39

Дев'ять військовослужбовців постраждали за добу в зоні проведення антитерористичної операції.

Про це на традиційному брифінгу у четвер повідомив речник Міністерства оборони полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу загиблих у лавах української армії нема, 7 військових зазнали поранень і 2 отримали контузію", – сказав він.

За словами полковника, найзапекліші бойові дії велися на маріупольскому напрямку. Противник активно застосовує озброєння у світлу пору доби.

"Кількість випущених мін та снарядів по наших позиціях навіть перевищила рекорд місячної давнини: минулої доби на маріупольському напрямку бойовики випустили 777 боєприпасів різного калібру", – повідомив Лисенко.

Речник АТО зазначив, що українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда

Теми: АТО
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