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За сутки в зоне АТО ранены 7, контужены 2 бойца – штаб

Четверг, 13 октября 2016, 12:39

Девять военнослужащих пострадали за сутки в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом на традиционном брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны полковник Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки погибших в рядах украинской армии нет, 7 военных получили ранения и 2 получили контузию", – сказал он.

По словам полковника, самые ожесточенные боевые действия велись на мариупольском направлении. Противник активно применяет вооружение в светлое время суток.

"Количество выпущенных мин и снарядов по нашим позициям даже превысило рекорд месячной давности: за минувшие сутки на мариупольском направлении боевики выпустили 777 боеприпасов различного калибра", - сообщил Лысенко.

Спикер АТО отметил, что украинские военные открывали ответный огонь.

Украинская правда

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Темы: АТО
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