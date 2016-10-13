Апеляційний суд не захотів віддати Каську арештовану машину

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Четвер, 13 жовтня 2016, 16:20

Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Печерського районного суду про арешт автомобіля колишнього заступника генерального прокурора Віталія Каська.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Апеляційного суду Києва.

"13 жовтня судова колегія з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Києва розглянула апеляційну скаргу, подану в інтересах підозрюваного Касько В.В., на визначення слідчого судді Печерського районного суду Києва від 15 серпня, яким накладено арешт на автомобіль підозрюваного Касько В.В., позбавивши його права на відчуження та розпорядження цим майном", - сказано у повідомленні.

Колегія суддів постановила залишити без змін це визначення слідчого судді Печерського райсуду і, таким чином, не задовольнила апеляційну скаргу, подану в інтересах Каська.

Як відомо, суд арештував автомобіль екс-заступника Генпрокурора Віталія Каська на вимогу прокуратури.

Каську належить автомобіль Toyota RAV4.

Вслід за автомобілем суд арештував паркомісце Каська на вимогу прокуратури.

В кінці травня суд арештував квартиру Каська і заборонив йому там жити.

В кінці березня тодішній генпрокурор Віктор Шокін домігся в суді арешту 3-кімнатної квартири свого колишнього заступника.

Проти Каська розслідується справа за підозрою про незаконне отримання службових квартир від держави. Детальніше про неї можна прочитати в матеріалі "Української правди".

Теми: суд Касько Генпрокуратура
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