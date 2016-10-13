Порошенко про резолюцію ПАРЄ: це перемога дипломатії

Президент України Петро Порошенко привітав схвалення резолюцій ПАРЄ щодо політичних наслідків російської агресії в Україні та захисту проти порушень прав людини на окупованих територіях.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"ПАРЄ вперше визнала Росію країною-агресором, закликала її вивести свої війська і припинити військову підтримку бойовиків та чітко підтвердила беззаперечну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, включаючи Крим", - написав він.

Водночас він підтримав заклики ПАРЄ до єднання Європи і вироблення спільної європейської стратегії для протидії зусиллям Росії щодо дестабілізації геополітичної ситуації.

"Вважаю передчасним порушення питання про відновлення повноважень російської делегації в ПАРЄ до повного припинення російської агресії та брутального порушення основоположних норм міжнародного права, в тому числі Ради Європи, а також повного відновлення територіальної цілісності України", - написав він.

Як відомо, у середу парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію щодо України, в якій закликала країни-члени ЄС зберігати санкції попри економічні втрати.

Водночас, Парламентська асамблея Ради Європи знову підтвердила, що вважає доведеним присутність російських війсь в Україні.

Українська правда