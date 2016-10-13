Порошенко о резолюции ПАСЕ: это победа дипломатии

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал одобрения резолюции ПАСЕ по политическим последствиям российской агрессии в Украине и защиты от нарушений прав человека на оккупированных территориях.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"ПАСЕ впервые признала Россию страной-агрессором, призвала ее вывести свои войска и прекратить военную поддержку боевиков и четко подтвердила безоговорочную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым", - написал он.

В то же время он поддержал призывы ПАСЕ к единению Европы и выработки общей европейской стратегии для противодействия усилиям России по дестабилизации геополитической ситуации.

"Считаю преждевременным постановки вопроса о восстановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ до полного прекращения российской агрессии и грубого нарушения основополагающих норм международного права, в том числе Совета Европы, а также полного восстановления территориальной целостности Украины", - написал он.

Как известно, в среду парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию по Украине, в которой призвала страны-члены ЕС сохранять санкции несмотря на экономические потери.

В то же время, Парламентская ассамблея Совета Европы вновь подтвердила, что считает доказанным присутствие российских войском в Украине.

Украинская правда