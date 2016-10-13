Мера Бучі посадили під домашній арешт з браслетом

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Четвер, 13 жовтня 2016, 21:43

Печерський суд обрав мірою запобіжного заходу для мера Бучі Анатолія Федорука домашній арешт та носіння електронного браслету.

Про це повідомляє "Громада Приірпіння".

"Печерський суд задовольнив клопотання прокуратури й обрав міру запобіжного заходу для Федорука домашній арешт та носіння електронного браслету", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 11 жовтня Генпрокуратура повідомила про підозру меру Бучі Анатолію Федоруку, а також секретарю міськради  ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).  

Федоруку інкримінують незаконну передачу у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового фонду першої категорії, вартістю понад 100 мільйонів гривень, а секретарю ради – 1,024 га, який у відсутність Федорука також незаконно передав земельні ділянки лісового фонду.

21 липня в помешканнях мера Бучі Анатолія Федорука, а також його соратника – мера Ірпеня Володимира Карплюка, почалися обшуки слідчих Генпрокуратури.

Також обшуки проводилися і в інших місцях, загалом на 31 об'єкті.

Правоохоронці підозрюють обох мерів у незаконній забудові лісів, їм загрожує мінімум по 6 років ув'язнення.

Генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що мери Бучі та Ірпеня протягом 2006-2012 років незаконно відвели у власність земельні ділянки своєму оточенню і потрібним людям з Києва. Зокрема – екс-голові ВР Ігорю Калетнику дісталося 14 га лісових угідь.

Українська правда. Київ

Теми: Київська область суд
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