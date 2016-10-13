Мера Бучі посадили під домашній арешт з браслетом
Печерський суд обрав мірою запобіжного заходу для мера Бучі Анатолія Федорука домашній арешт та носіння електронного браслету.
Про це повідомляє "Громада Приірпіння".
"Печерський суд задовольнив клопотання прокуратури й обрав міру запобіжного заходу для Федорука домашній арешт та носіння електронного браслету", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, 11 жовтня Генпрокуратура повідомила про підозру меру Бучі Анатолію Федоруку, а також секретарю міськради ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).
Федоруку інкримінують незаконну передачу у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового фонду першої категорії, вартістю понад 100 мільйонів гривень, а секретарю ради – 1,024 га, який у відсутність Федорука також незаконно передав земельні ділянки лісового фонду.
21 липня в помешканнях мера Бучі Анатолія Федорука, а також його соратника – мера Ірпеня Володимира Карплюка, почалися обшуки слідчих Генпрокуратури.
Також обшуки проводилися і в інших місцях, загалом на 31 об'єкті.
Правоохоронці підозрюють обох мерів у незаконній забудові лісів, їм загрожує мінімум по 6 років ув'язнення.
Генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що мери Бучі та Ірпеня протягом 2006-2012 років незаконно відвели у власність земельні ділянки своєму оточенню і потрібним людям з Києва. Зокрема – екс-голові ВР Ігорю Калетнику дісталося 14 га лісових угідь.