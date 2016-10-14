МЗС України вимагає негайно звільнити 5 заарештованих кримських татар

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П'ятниця, 14 жовтня 2016, 02:12

МЗС України висловив рішучий протест у зв'язку з обшуками в будинках кримських татар в Криму 12 жовтня і подальшим арештом.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з проведенням 12 жовтня 2016 року окупаційною владою Криму серії обшуків у будинках кримських татар, неправомірним затриманням та наступним арештом п’яти громадян України - активістів кримськотатарської спільноти Теймура Абдуллаєва, Узеїра Абдуллаєва, Айдера Саледінова, Еміля Джемадінова і Рустема Ісмаілова", - йдеться в заяві.

В українському МЗС підкреслили, що такі дії Росії "є продовженням її репресивної політики, спрямованої на залякування населення півострова з метою подавлення будь-яких проявів інакомислення і громадського спротиву незаконній окупації".

"Переконані, що спроби держави-окупанта приховати власне свавілля та зневагу до прав людини за ширмою "боротьби з тероризмом чи екстремізмом" уже давно нікого не вводять в оману", - зазначили у відомстві.

МЗС України також вимагає негайного звільнення п'яти заарештованих 13 жовтня кримських татар, а також інших українців, які незаконно утримуються в Росії.

Крім того, в МЗС закликали міжнародних партнерів України посилити тиск на РФ "з вимогою припинити переслідування і репресії на етнічному та релігійному ґрунті в тимчасово окупованому Криму".

Теми: МЗС Україна кримські татари
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