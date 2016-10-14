Понад 1000 патрульних є учасниками бойових дій - поліція

Понад 1000 патрульних поліцейських України є учасниками бойових дій.

Про це йдеться у привітанні патрульної поліції з нагоди Дня захисника України.

"Спочатку вони боронили нашу державу на сході, а тепер — протидіють правопорушенням і допомагають тим, хто цього потребує. Ми переживаємо складний та вирішальний період: триває війна, і в той же час у багатьох сферах відбуваються докорінні перетворення, які поступово змінюють життя українців. Наші патрульні — це молоді люди, які беруть активну участь в цих процесах", - зазначили у поліції.

Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook привітав воїнів відеороликом .

"Слава нашим захисникам, слава Україні!", - зазначив глава держави.

Як відомо, 14 жовтня з нагоди святкування Дня захисника України у Києві планується провести дві ходи. Охороняти порядок у Києві під час заходів будуть близько 4 тисяч співробітників правоохоронних органів.