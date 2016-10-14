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У поліції створили оперативний резерв на випадок заворушень 14 жовтня

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 06:26

Охороняти порядок у Києві під час святкування Дня захисника України сьогодні, 14 жовтня, будуть близько 4 тисяч співробітників правоохоронних органів.

Про це в ефірі каналу "112 Україна" заявив радник глави МВС Зорян Шкіряк, передає ЗН.

За його словами, підрозділи Національної поліції і Національної гвардії будуть перебувати в стані підвищеної бойової готовності до завершення всіх святкових заходів.

"Створено додатковий оперативний резерв, який буде залучений в разі виникнення позаштатних ситуацій", - зазначив Шкіряк.

"Планується дві ходи, буде залучено багато людей, там, де може йти мова про кілька тисяч, і ми все зробимо, щоб всі святкування пройшли спокійно", - підкреслив він.

Теми: Київ
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