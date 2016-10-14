"Венеціанка" наприкінці тижня схвалить висновок щодо закону про мирні зібрання

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П'ятниця, 14 жовтня 2016, 11:03

Венеціанська комісія в п’ятницю-суботу має схвалити проект висновку щодо законопроекту про мирні зібрання.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив президент Венеціанської комісії Джанні Букіккіо.

"Так, ми отримали від Києва такий запит і вже підготували проект висновку, який буде обговорений і схвалений наприкінці тижня у Венеції" - сказав він.

Букіккіо при цьому позитивно оцінив законопроект.

"Я не можу розголошувати деталі цього документа, але якщо говорити в цілому, то це – справді добрий законопроект" - сказав він.

Наприкінці вересня у Міністерстві юстиції відбулася зустріч за участю представників Мін’юсту, Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії), Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, Міністерства внутрішніх справ та Нацполіції з метою обговорення проектів законів "Про гарантії свободи мирних зібрань" та "Про гарантії свободи мирних зібрань в Україні" на предмет їх відповідності європейським принципам і стандартам.

Представники Венеціанської комісії тоді наголосили на готовності підготувати висновки та пропозиції, які забезпечать реалізацію в українському законодавстві кращих зразків європейського досвіду в даній сфері.

Теми: ЄС закони
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