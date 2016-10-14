Росія наполягає: контроль над кордоном тільки після виборів і Конституції

У Росії заявляють, що Україна може відновити контроль над кордоном з РФ тільки після виконання політичних пунктів Мінських домовленостей.

Про це йдеться у виступі постійного представника РФ при ОБСЄ Олександра Лукашевича на засіданні Постійної ради ОБСЄ щодо ситуації в Україні і необхідності виконання Мінських домовленостей у Відні 13 жовтня, текст якого розміщений у п'ятницю на сайті МЗС РФ.

"Мирний процес має стати незворотнім завдяки виконанню політичних пунктів Мінських домовленостей. Вирішення питань безпеки та кроки на політичному треку повинні бути синхронізовані. Не можна допускати використання нестабільності на лінії зіткнення, яку Київ сам підтримує, як приводу для подальшого саботажу політичного процесу", - стверджує Лукашевич.

За його словами, необхідно узгодити модальності місцевих виборів на Донбасі і оформити їх згідно з українським законодавством; прийняти закон про постійний особливий статус; забезпечити амністію і непереслідування у зв'язку з подіями на Південному Сході та провести конституційну реформу.

"Всі ці питання становлять єдиний комплекс правових гарантій забезпечення прав населення Донбасу. Тільки після їх реалізації можливе відновлення контролю центральної влади над кордоном", - йдеться в тексті виступу.

Лукашевич також заявив, що Київ "відновив масовані обстріли населених пунктів" Донбасу.

"Майже місяць не було жертв серед мирного населення, і ось тепер Київ знову взявся за старе", - сказав він.

"У Саханці 9 жовтня СММ зафіксувала 19 воронок від 120-мм мін, руйнування 10 житлових будинків. Дві жінки 56 і 67-и років отримали важкі поранення. У доповіді від 12 жовтня СММ повідомляє про новий обстріл цього населеного пункту з 122-мм артустановок, в результаті якого загинула місцева мешканка і ще 3 цивільних отримали поранення. Спостерігачі також підтверджують ушкодження житлових будинків внаслідок обстрілів минулого тижня в Олександрівці, Новоолександрівці, Стаханові та Макіївці", - стверджує Лукашевич.

За його словами, "спроби колективного покарання населення цілого регіону не додають симпатій до Києва і його ідеї єдиної територіально цілісної держави".

"Нам варто великих зусиль переконувати представників окремих районів Донецької та Луганської областей в тому, що їх нормальне існування в рамках однієї держави з Києвом все ще можливе", - йдеться в тексті виступу.

Лукашевич підкреслив, що "Мінські домовленості - це не поразка і не капітуляція України, як намагаються подавати націоналісти, а її порятунок, можливість забезпечити національне примирення і порозуміння між усіма фракціями українського суспільства, між усіма регіонами України".

Українська правда