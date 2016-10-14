У ДТП за участю українців у Польщі постраждало 16 осіб

Шістнадцять осіб постраждали в результаті лобового зіткнення буса і автомобіля у Польщі.

Про це повідомляє "Польське радіо" з заголовком "Українці вчинили аварію в Польщі".

Аварія сталася вранці неподалік місцевості Іґнацево у Нижньосілезькому воєводстві.

"В поліції повідомили, що громадянин України керував автівкою марки "Ford Transit" і перевищив швидкість. На повороті він не впорався з керуванням і вилетів в кювет", - йдеться в повідомленні.