В ДТП с участием украинцев в Польше пострадали 16 человек

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Пятница, 14 октября 2016, 15:37

Шестнадцать человек пострадали в результате лобового столкновения автобуса и автомобиля в Польше.

Об этом сообщает "Польское радио" с заголовком "Украинцы устроили аварию в Польше".

Авария произошла утром неподалеку местности Игнацево в Нижнесилезском воеводстве.

"В полиции сообщили, что гражданин Украины руководил автомобилем марки "Ford Transit" и превысил скорость. На повороте он не справился с управлением и вылетел в кювет", - говорится в сообщении.

Темы: Польша
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