В ДТП с участием украинцев в Польше пострадали 16 человек

Шестнадцать человек пострадали в результате лобового столкновения автобуса и автомобиля в Польше.

Об этом сообщает "Польское радио" с заголовком "Украинцы устроили аварию в Польше".

Авария произошла утром неподалеку местности Игнацево в Нижнесилезском воеводстве.

"В полиции сообщили, что гражданин Украины руководил автомобилем марки "Ford Transit" и превысил скорость. На повороте он не справился с управлением и вылетел в кювет", - говорится в сообщении.