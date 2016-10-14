Порошенко розповів про свої "сувеніри" з Донбасу

00
1
П'ятниця, 14 жовтня 2016, 15:37

Президент Петро Порошенко розповів про "сувеніри" з Донеччини - ляльку з дьюті-фрі Донецького аеропорту, два уламки і солдатську металеву чашку - які нагадують йому про збройний конфлікт на окупованій території.

Про це Порошенко розповів в ході свого виступу на честь Дня захисника України 14 жовтня.

"Постійним нагадування про війну в моєму робочому кабінеті є два осколки, дитяча лялька з магазину дьюті-фрі Донецького аеропорту, яку мені подарували "кіборги" і солдатська металева чашка. Ці реліквії ні на хвилину не дають забути про чорну хмару, яка нависла над Україною з боку східного сусіда", - зазначив Порошенко.

Як відомо, раніше президент висловив припущення, що агресія РФ, яка триває досі і військова загроза зі сходу - "на тривалу історичну перспективу, але Україна свого не віддасть".

Новости Донбасса

Теми: Донбас Порошенко АТО Росія війна
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Росія наполягає: контроль над кордоном тільки після виборів і Конституції 14 жовтня 2016, 15:16
Розвідка: Біля Горлівки та Макіївки "Гради", бойовики готуються до вищої бойової готовності 14 жовтня 2016, 14:11
Порошенко: Участь в АТО взяли близько 280 тисяч українців, 2533 - загинули 14 жовтня 2016, 10:34
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 141.0.13.---Максим Вельчинский14.10.2016 15:57
А еще наверное напоминают сколько он заработал на АТО не АТО, и сколько еще заработает! Ведь бюджет на 2017 военный и как на зло минометы закончились. Так что его заводик наверное будет в три смены минометы штамповать). Вот уж где кровавые шекели рекой текут.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Росія наполягає: контроль над кордоном тільки після виборів і Конституції
У Туреччині ракетними снарядами обстріляли трасу Анталія-Кемер
АТО: за минулу добу постраждалих немає
Президент "Венеціанки": Антикорупційний суд в Україні є необхідністю
Усі новини
Нобель-2016

"Господарі війни". Переклад кількох пісень Боба Ділана

Відео

Письменники, яких додали у програми початкової школи, записали відео для учнів