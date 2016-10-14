У ДТП в Польщі постраждали 12 українців, водієві світить до 10 років

Внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів у населеному пункті Ігнацево, що поблизу міста Конін на заході Польщі, постраждало 12 українців та двоє поляків.

Про це Укрінформу повідомив речник поліції міста Конін Марцін Янковський.

За його словами, аварія сталася у п'ятницю близько сьомої ранку за київським часом.

"12 громадян України їхали в автомобілі Ford Transit, яким керував 27-річний українець. Імовірно, він їхав зашвидко і тому на повороті виїхав на протилежну смугу руху, спричинивши лобове зіткнення з автомобілем Opel Vectra, у якому перебувало двоє громадян Польщі", - заявив Янковський.

За його словами, усі 14 постраждалих унаслідок ДТП доправлені до трьох шпиталів – у населених пунктах Конін, Турек і Коло.

У більшості постраждалих - переломи кінцівок, стан двох людей є серйознішим. Трьох постраждалих довелося діставати з автомобіля за допомогою гідравлічних пристроїв.

За словами речника поліції міста Конін, якщо водію-українцю буде висунуто обвинувачення у спричиненні ДТП, йому загрожуватиме ув’язнення на строк до трьох років.

Натомість, якщо його звинуватять у доведенні до катастрофи у дорожньому русі, оскільки постраждало більше п’яти людей, то йому може загрожувати і до десяти років ув’язнення.