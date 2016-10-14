У ЗСУ кажуть, що бойовики не займали позиції біля Водяного

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П'ятниця, 14 жовтня 2016, 19:25

На Маріупольскому напрямку не відбулося ніяких змін — всі підрозділи ЗСУ утримують позиції, ніяких переміщень та відходів не зафіксовано.

Про це заявив в ефірі Громадського прес-секретар оперативно-тактичного угрупування "Маріуполь" Олександр Кіндсфатер.

"Стратегічна ініціатива залишається за українськими підрозділами. Всі спроби загострення ситуації бойовиками залишаються без відповіді. В Маріупольскому напрямку зафіксовано 15 обстрілів українських позицій", — зазначив Кіндсфатер.

За його словами, поблизу Мар’їнки, Красногорівки, Водяного та Широкиного бойовики активно застосовують артилерію, міномети, БМП й танки. Найбільша кількість озброєних провокацій зафіксована біля Широкиного.

"Наші військовослужбовці утримують позиції і дають гідну відсіч ворогу", — повідомив Кіндсфатер.

Він також зазначив, що інформація від бойовиків про застосування силами ЗСУ 120-мм і 152-мм мінометів не є дійсною.

Раніше Головне управління розвідки повідомляло, що бойовики в результаті вогневих боїв зайняли позиції в районі селища Водяне Донецької області.

Теми: АТО
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