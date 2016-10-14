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Бойовики "загострюють" ситуацію в напрямку Маріуполя, зайняли позиції біля Водяного

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 16:22

Бойовики на Маріупольському напрямку здійснюють надпотужні обстріли з важкого озброєння на ділянці фронту Водяне – Широкине, ситуація має тенденцію до загострення.  

Про це йдеться у повідомленні штабу АТО та Головного управління розвідки Міноборони України. 

"Кількість випущених боєприпасів – понад 2 сотні. Вогонь ведеться із заздалегідь підготовлених позицій і відстані близько 5 км. Ворожі провокації із застосуванням легкого озброєння також відбулися у Мар’їнці, Богданівці і Талаківці", - зазначили у штабі АТО. 

За даними ГУР, внаслідок вогневих боїв підрозділи 1 мотострілецького батальйону 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ зайняли позиції у районі н.п.Водяне.

"Вогневе прикриття забезпечували бойові розрахунки мінометної батареї, бронегрупа зі складу батальйону та снайперські пари", - повідомили у розвідці. 

Українська правда 

Теми: ДонбасАТОМінські угоди
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