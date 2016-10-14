Порошенко закликає світ не бути наївним і продовжувати санкції

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П'ятниця, 14 жовтня 2016, 19:50

Президент Петро Порошенко закликає світову спільноту не бути наївною щодо істинних намірів Росії і продовжувати санкції проти цієї держави до відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це він написав у своїй статті для німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung під назвою "Кінець маскараду", повідомляє УНІАН.

"Ми нарешті повинні перестати бути наївними, як в 2008 або в 2014/2015 роках, щодо справжніх намірів Росії. Вона і не збирається зупиняти агресію, якщо ми її не зупинимо. Обман і маніпуляції ефективні за відсутності солідарності і бачення", - заявив він.

"Саме тому зараз ми, як ніколи, потребуємо і першого, і другого, включно з дією санкцій до відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", - підкреслив президент.

"Вони (санкції) утримують Росію за переговорним столом і стримують її від ще більших втрат людських життів", - додав президент.

Теми: Порошенко
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