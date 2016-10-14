Олланд розповів, як створювали "нормандський формат"

У Франції опубліковано книгу журналістів Le Monde, яка ґрунтується на багаторічних неофіційних розмовах з президентом Франції Франсуа Олландом.

Книга містить також фрагменти, присвячені українсько-російському конфлікту, в тому числі – розповідь про те, як був створений Нормандський формат, повідомляє Radio France Internationale.

Олланд розповів, що ідея чотиристоронніх переговорів належала саме йому, а також, що Путін не відразу дав згоду на таку зустріч. Зрештою, після кількох раундів переговорів, всі сторони погодилися зустрітися в замку Бенувіль

"Путін та Порошенко поводяться насторожено. У великому залі замку панує надзвичайно напружена атмосфера", - передають автори опис зустрічі. Як з’ясувалося, на тих переговорах в червні 2014 року було зроблене перше спільне фото президентів Порошенка та Путіна, яке ніде не публікувалося протягом більше ніж 2 років.