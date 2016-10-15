Акція "Stop Putin’s War" пройшла у 70 містах світу

В День захисника України українці у більш ніж 70 містах щонайменше у 27 країнах вийшли на акцію "Stop Putin’s War In Ukraine 2.0".

Про це повідомляє VIDIA.

Найперша акція відбулась у Римі – тамтешні українці вийшли на протест ще напередодні.

Як відомо, серед головних вимог виведення з території України усіх російських окупаційних військ, а також повернення назад до Росії усієї зброї і військової техніки; посилення наглядової місії ОБСЄ до 24 годин на добу сім днів на тиждень, і допуск місії ОБСЄ до частини російсько-українського кордону, яку Україна тимчасово не контролює, оскільки російсько-сепаратистські війська припиняють атаки тільки тоді, коли спостерігачі ОБСЄ присутні на фронті.

Окрім того, активісти вимагають звільнити громадян України, які незаконно утримуються під арештом – як на території Росії, так і в Криму – за політично вмотивованими і сфабрикованими звинуваченнями.

Як повідомляє Укрінформ, до акції долучились українці в Німеччині та Австрії. Прапори України, банери з закликами до Путіна негайно забратися з України, припинити окупацію Криму і утримувати заручників привернули увагу багатьох перехожих, які підходили з розпитуваннями. Багато хто впізнавав на фото знаменитого оперного співака Василя Сліпака, вбитого в АТО. Саме він був одним з ініціаторів акції Stop Putin Stop War і її організатором в Парижі в минулому році і загинув через кілька днів після того. Говорили на мітингу і про незаконно захопленого в Москві і кинутого в Лефортово кореспондента Укрінформу в Парижі Романа Сущенка.

Укрінформ

Українські та польські активісти у Варшаві долучилися до всесвітньої акції “Stop Putin’s War in Ukraine”. Присутні з українськими, польськими і кримськотатарськими прапорами і плакатами і про агресивну сутність режиму Путіна скандували гасло "Російську зброю - до Росії".