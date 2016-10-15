На Луганщині від обстрілу загинули двоє бійців, поранено цивільного

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Субота, 15 жовтня 2016, 10:59

Внаслідок артилерійського обстрілу бойовиків на попаснянському напрямку у п'ятницю двоє військовослужбовців ЗСУ загинули, а жителя м. Золотого було поранено осколками у власному будинку.

Про це повідомляє прес-служба Луганської ОДА у суботу.

"Наразі постраждалого прооперовано у Попаснянській районній лікарні, його життю та здоров’ю ніщо не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Керівник ЛОВЦА Юрій Гарбуз також повідомив, що по смт Станиця Луганська противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

Українська правда

Теми: Луганська область
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Коментарі — 2
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IP: 157.158.16.---Bratiichuk15.10.2016 11:48
Чому сепари відкрито ставлять гаубиці і луплять. США нам передали станції контрбатарейної боротьби. Так де вони? І де та контрборотьба? Вихід лише один-привезти хлопцям свої гаубиці до Києва і спочатку ввалити по АП потім по Генштабі, а далі за списком. А список можна взяти Панамі.
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IP: 93.74.11.---Андрієнко15.10.2016 11:41
Ці втрати знову на совісті нашого головнокомандувача. Бо якби відповідали на ці обстріли так, як треба, то нас не зачіпали б.
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