У Росії кажуть, що дата саміту "нормандської четвірки" не узгоджена

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Субота, 15 жовтня 2016, 13:27

Питання про терміни проведення саміту "нормандської четвірки" поки не узгоджене, у експертів не було достатньо часу для підготовки зустрічі лідерів.

Про це заявив "Інтерфаксу" помічник президента РФ Юрій Ушаков.

"Питання (про дату) до кінця не погоджено. З ініціативою очевидно повинні вийти німці, тому що вони до цього запрошували (на саміт до себе)", - сказав Ушаков.

Він підкреслив, що "поки не ясно, що обговорювати і що може бути результатом такої зустрічі, немає ясності".

"У експертів не було достатньо часу для підготовки", - сказав він.

Як повідомлялося, у п'ятницю речник німецького уряду Штеффен Зайберт заявив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель у принципі готова запросити президента РФ Володимира Путіна на саміт щодо України у Берлін.

Раніше посол РФ у Франції заявив, що  Меркель запросила лідерів "нормандської четвірки" на робочу вечерю у Берлін 19 жовтня. Підтвердження цієї інформації з боку німецького уряду не було.

Теми: Росія
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