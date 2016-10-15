Порошенко призначив керівника ГУР заступником глави АП

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Субота, 15 жовтня 2016, 19:33

Президент Петро Порошенко призначив Валерія Кондратюка заступником глави Адміністрації президента.

Відповідний указ від 15 жовтня оприлюднено на сайті глави держави.

Він також звільнив Кондратюка з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони і призначив начальником ГУР Василя Бурбу.

Як відомо, заступник глави АП Андрій Таранов загинув 18 вересня у Києві під час відпочинку на Дніпрі: його скутер зіткнувся з іншим плавзасобом біля Гаванського моста.

Українська правда

Теми: Порошенко
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IP: 46.211.69.---valiksvp15.10.2016 19:47
Його скутер... бляха, а чого у мене немає скутера! Де він взяв на нього гроші, хоча що з нього тепер візьмеш...
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