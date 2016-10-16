Постпред РФ в ООН назвав відносини між Росією і США гіршими з 1973 року

00
0
Неділя, 16 жовтня 2016, 03:17

Постпред Росії в ООН Віталій Чуркін заявив, що зараз відносини між Росією і США ймовірно гірші з часів війни на Близькому Сході в 1973 році.

Про це він сказав в інтерв'ю АР.

"Загальна ситуація, я думаю, що вона дуже погана, на даний момент, напевно, найгірша ... з 1973 року" - сказав він.

При цьому Чуркін зазначив, що не дивлячись, на те, що між країнами "серйозні тертя, відмінності", як, наприклад, в питанні Сирії, США і Росія продовжують разом працювати над іншими питаннями.

За його словами, до таких відносин між країнами привів "ланцюжок подій".

"Це свого роду фундаментальний брак поваги і відсутності глибокого обговорення з політичних питань", - заявив він.

Чуркін висловив думку, що США і НАТО вирішили будувати свою безпеку "за рахунок Росії", приймаючи в НАТО східноєвропейські країни, які раніше входили до складу СРСР.

Теми: Росія США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
ЗМІ: Меркель хоче запропонувати нові санкції проти РФ 16 жовтня 2016, 00:56
Зустріч Керрі та Лаврова щодо Сирії: Шукатимуть вихід далі 15 жовтня 2016, 22:53
У Польщі проведуть ексгумацію тіла экс-президента Качинського 15 жовтня 2016, 22:31
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ЗМІ: Меркель хоче запропонувати нові санкції проти РФ
Порошенко: "Сірі кардинали" Путіна причетні до спроб створити "ХНР"
Порошенко призначив керівника ГУР заступником глави АП
Комплектування армії залишиться змішаним – Муженко
Усі новини
#ПісніВійни

Музиканти презентували сингл до Дня захисника України

Відео

Гарвардські вчені пояснили, чому не варто довго лікуватися антибіотиками