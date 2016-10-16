Постпред РФ в ООН назвал отношения между Россией и США худшими с 1973 года

00
0
Воскресенье, 16 октября 2016, 03:17

Постпред России в ООН Виталий Чуркин заявил, что сейчас отношения между России и США вероятно худшие со времен войны на Ближнем Востоке в 1973 году.

Об этом он сказал в интервью АР.

"Общая ситуация, я думаю, что она очень плохая, на данный момент, наверное, самая худшая... с 1973 года" - сказал он.

При этом Чуркин отметил, что несмотря, на то, что между странами "серьезные трения, различия", как, например, в вопросе Сирии, США и Россия продолжают вместе работать над другими вопросами.

По его словам, к таким отношениям между странами привела "цепочка событий".

"Это своего рода фундаментальный недостаток уважения и отсутствия глубокого обсуждения по политическим вопросам", -  заявил он.

Чуркин высказал мнение, что США и НАТО решили строить свою безопасность "за счет России", принимая в НАТО восточноевропейские страны, которые ранее входили в состав СССР.

Темы: Росcия США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
СМИ: Меркель хочет предложить новые санкции против РФ 16 октября 2016, 00:56
Встреча Керри и Лаврова по Сирии: Будут искать выход дальше 15 октября 2016, 22:53
В Польше проведут эксгумацию тела экс-президента Качиньского 15 октября 2016, 22:31
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
СМИ: Меркель хочет предложить новые санкции против РФ
Порошенко: "Серые кардиналы" Путина причастны к попыткам создать "ХНР"
Порошенко назначил руководителя ГУР замглавы АП
Комплектование армии останется смешанным – Муженко
Все новости
Нобелевка-2016

Нобелевскую премию по литературе получил Боб Дилан

Интерактивная карта

Как выбрать лучшую школу для ребенка