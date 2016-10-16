Біля КПВВ "Зайцеве" помер чоловік

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Неділя, 16 жовтня 2016, 13:36

У неділю мешканець Донеччини помер біля КПВВ "Зайцеве", ймовірно від серцевого нападу.

Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, на вхід з неконтрольованої території в пішому порядку прибув громадянин України до контрольного поста "Майорськ".

Під час очікування муніципального автобуса на зупинці 64-річному громадянину України стало зле і він втратив свідомість. 

Прикордонники відразу викликали карету швидкої медичної допомоги та почали надавати первинну медичну допомогу, але громадянин залишався без свідомості. Коли прибули медичні працівники, вони підтвердили факт смерті, яка ймовірно настала від серцевого нападу.

По даному факту поінформовано відділ поліції.

Як повідомлялося, Державна прикордонна служба просить громадян тимчасово утриматися від перетину лінії розмежування через КПВВ "Зайцеве" у зв'язку з його перенесенням до Майорська.

Українська правда

Теми: Прикордонна служба
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