Возле КПВВ "Зайцево" умер мужчина

В воскресенье житель Донецкой области умер возле КПВВ "Зайцево", вероятно от сердечного приступа.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, на вход с неконтролируемой территории в пешем порядке прибыл гражданин Украины к контрольному посту "Майорск".

Во время ожидания муниципального автобуса на остановке 64-летнему гражданину Украины стало плохо, и он потерял сознание.

Пограничники сразу вызвали карету скорой медицинской помощи и начали оказывать первую медицинскую помощь, но гражданин оставался без сознания. Когда прибыли медицинские работники, они подтвердили факт смерти, вероятно наступившей от сердечного приступа.

По данному факту проинформирован отдел полиции.

Как сообщалось, Государственная пограничная служба просит граждан временно воздержаться от пересечения линии разграничения через КПВВ "Зайцево" в связи с его переносом в Майорск.

Украинская правда