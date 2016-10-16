Возле КПВВ "Зайцево" умер мужчина

00
0
Воскресенье, 16 октября 2016, 13:36

В воскресенье житель Донецкой области умер возле КПВВ "Зайцево", вероятно от сердечного приступа.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, на вход с неконтролируемой территории в пешем порядке прибыл гражданин Украины к контрольному посту "Майорск".

Во время ожидания муниципального автобуса на остановке 64-летнему гражданину Украины стало плохо, и он потерял сознание.

Пограничники сразу вызвали карету скорой медицинской помощи и начали оказывать первую медицинскую помощь, но гражданин оставался без сознания. Когда прибыли медицинские работники, они подтвердили факт смерти, вероятно наступившей от сердечного приступа.

По данному факту проинформирован отдел полиции.

Как сообщалось, Государственная пограничная служба просит граждан временно воздержаться от пересечения линии разграничения через КПВВ "Зайцево" в связи с его переносом в Майорск.

Украинская правда

Темы: Пограничная служба
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Пограничники просят пока не ездить через КПВВ "Зайцево" 16 октября 2016, 10:30
Боевики обстреляли контрольный пункт "Марьинка" 16 октября 2016, 09:42
Погранслужба: 600 боевиков отправились из Донбасса в Сирию 13 октября 2016, 16:57
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Разведка: РФ тащит боевикам продукты и вооружение
Полозов говорит, что в Крыму против него хотят возбудить дело
АТО: погибших нет, двое раненых
Украина прекратила закачку газа и начала отбор из хранилищ
Все новости
Париж

Париж позволил всем желающим горожанам создавать парки, сады и огороды

Нобелевка-2016

Нобелевскую премию по литературе получил Боб Дилан