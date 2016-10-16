Синоптики обіцяють суху погоду, вночі - "мінус"

У понеділок, 17 жовтня, очікується суха погода, температура вночі - до -3 градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"В Україні очікується суха погода і знижений фон температури, вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла; на Закарпатті та на крайньому півдні вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°", - йдеться у повідомленні.

У Києві - без опадів; температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.

ДАНІ З САЙТУ METEO.GOV.UA

18 жовтня в Україні без опадів, вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 2° тепла, вдень 5-10° тепла; на Закарпатті та Криму вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.

У Києві - без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла.

ДАНІ З САЙТУ METEO.GOV.UA

Інтерфакс-Україна