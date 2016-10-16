САП готує спецрозслідування проти Чауса у жовтні

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Неділя, 16 жовтня 2016, 19:32

Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує почати спеціальне досудове розслідування проти екс-судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса у жовтні. 

Про це в інтерв'ю "Українським Новинам" повідомив глава САП Назар Холодницький.

"Готуються документи й ми плануємо почати проти нього спеціальне досудове розслідування у цьому місяці",- заявив він.

За словами Холодницького, Чауса також буде оголошено у міжнародний розшук.

Також Холодницький зазначив, що у САП немає офіційних доказів того, що Чаус перебуває у Криму, тому є підстави для оголошення Чауса в міжнародний розшук.

Як відомо, у вересні на засіданні комітету Холодницький повідомив, що за його даними Чаус перебуває в анексованому Росією Криму.

9 серпня детективи НАБУ викрили Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Гроші були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував лопатою у дворі власного приватного домоволодіння. 11 серпня Чаусу було повідомлено про підозру в отриманні хабара.

Детективи НАБУ встановили, що у 2015-2016 роках Чаус неодноразово вимагав хабарі. Зокрема 100 і 150 тисяч доларів за винесення певного судового рішення. 

Суддя також відомий низкою неоднозначних рішень, зокрема – він сприяв припиненню розшуку олігарха Юрія Іванющенка.

25 серпня Солом'янський районний суд Києва заарештував квартиру і автомобіль судді та відмовився заарештувати його земельну ділянку і автомобіль матері.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт судді Чауса.

Спікер Андрій Парубій також зазначав, що парламент поставить питання правоохоронцям, "як могло статися так, що суддя Чаус втік".

Джерела в САП повідомили УП, що суддя Чаус виїхав з України до Білорусі, а вже потім потрапив до Криму.

Теми: Антикорупційна прокуратура Холодницький суд
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