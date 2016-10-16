САП готовит спецрасследование против Чауса в октябре

44 просмотра
0
Воскресенье, 16 октября 2016, 19:32

Специализированная антикоррупционная прокуратура планирует начать специальное досудебное расследование против экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в октябре.

Об этом в интервью "Українським Новинам" сообщил глава САП Назар Холодницкий.

"Готовятся документы и мы планируем начать против него специальное досудебное расследование в этом месяце", - заявил он.

По словам Холодницкого, Чаус также будет объявлен в международный розыск.

Холодницкий отметил, что у САП нет официальных доказательств того, что Чаус находится в Крыму, поэтому есть основания для его объявления в международный розыск.

Как известно, в сентябре на заседании комитета Холодницкий сообщил, что по его данным Чаус находится в аннексированном Россией Крыму.

9 августа детективы НАБУ разоблачили Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Деньги были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал лопатой во дворе собственного частного дома. 11 августа судье Чаусу было сообщено о подозрении в получении взятки.

Детективы НАБУ установили, что в 2015-2016 годах Чаус неоднократно требовал взятки. В том числе 100 и 150 000 долларов за вынесение определенного судебного решения.

25 августа Соломенский районный суд Киева арестовал квартиру и автомобиль судьи и отказался арестовать его земельный участок и автомобиль матери.

6 сентября Рада дала согласие на его арест, но Чаус уже был в Крыму.

Спикер Андрей Парубий также отмечал, что парламент поставит вопрос правоохранителям, "как могло случиться так, что судья Чаус сбежал".

Источники в САП сообщили УП, что судья Чаус выехал из Украины в Беларусь, а уже потом попал в Крым.

Темы: Антикоррупционная прокуратура Холодницкий суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Силовики проигнорировали заседание антикоррупционного подкомитета 11 октября 2016, 13:41
Сытник просит людей Холодницкого быть поактивнее в судах 11 октября 2016, 09:47
"Черная бухгалтерия": готовы проекты подозрений известным людям – САП 30 сентября 2016, 16:20
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
САП готовит спецрасследование против Чауса в октябре
Польша и Украина хотят строить свои собственные вертолеты
Штаб: На линии разграничения - тенденция к эскалации конфликта
В Крыму провели "осмотр" у крымского татарина: "искали" мотоцикл
Все новости
Нобель-2016

"Хозяева войны". Перевод нескольких песен Боба Дилана

Полезные ссылки недели

Крутой советский дизайн, неигрушечные солдатики и хорошие книги