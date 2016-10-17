Трамп назвав прихильників Клінтон "тваринами"

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Понеділок, 17 жовтня 2016, 08:55

Кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив демократів у нападі на штаб-квартиру Республіканської партії у Північній Кароліні.

"Тварини, які представляють Хілларі Клінтон і демократів у Північній Кароліні, щойно закидали запальними бомбами наше відділення в окрузі Оранж, бо ми перемагаємо", – написав івн у Twitter.

На думку кандидата в президенти США від "республіканців", тепер його партія має перемогти на виборах.

Раніше невідомі розгромили ​штаб-квартиру республіканців у Північній Кароліні. У будівлю кинули пляшку з запальною сумішшю, у результаті чого загорілися меблі. На стіні зловмисники залишили напис "Нацисти-республіканці, забирайтеся з міста, а то буде гірше".

Кандидат у президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон назвала напад на штаб республіканців "жахливим і неприпустимим", зазначає "Новая газета"

Теми: США вибори
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