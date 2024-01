Трамп назвав прихильників Клінтон "тваринами"

Кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив демократів у нападі на штаб-квартиру Республіканської партії у Північній Кароліні.

"Тварини, які представляють Хілларі Клінтон і демократів у Північній Кароліні, щойно закидали запальними бомбами наше відділення в окрузі Оранж, бо ми перемагаємо", – написав івн у Twitter.

Animals representing Hillary Clinton and Dems in North Carolina just firebombed our office in Orange County because we are winning @NCGOP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2016

На думку кандидата в президенти США від "республіканців", тепер його партія має перемогти на виборах.

ALL SAFE IN ORANGE COUNTY, NORTH CAROLINA. With you all the way, will never forget. Now we have to win. Proud of you all! @NCGOP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2016

Раніше невідомі розгромили ​штаб-квартиру республіканців у Північній Кароліні. У будівлю кинули пляшку з запальною сумішшю, у результаті чого загорілися меблі. На стіні зловмисники залишили напис "Нацисти-республіканці, забирайтеся з міста, а то буде гірше".

Кандидат у президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон назвала напад на штаб республіканців "жахливим і неприпустимим", зазначає "Новая газета"