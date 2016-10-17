Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп назвав прихильників Клінтон "тваринами"

Понеділок, 17 жовтня 2016, 08:55

Кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив демократів у нападі на штаб-квартиру Республіканської партії у Північній Кароліні.

"Тварини, які представляють Хілларі Клінтон і демократів у Північній Кароліні, щойно закидали запальними бомбами наше відділення в окрузі Оранж, бо ми перемагаємо", – написав івн у Twitter.

На думку кандидата в президенти США від "республіканців", тепер його партія має перемогти на виборах.

Раніше невідомі розгромили ​штаб-квартиру республіканців у Північній Кароліні. У будівлю кинули пляшку з запальною сумішшю, у результаті чого загорілися меблі. На стіні зловмисники залишили напис "Нацисти-республіканці, забирайтеся з міста, а то буде гірше".

Кандидат у президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон назвала напад на штаб республіканців "жахливим і неприпустимим", зазначає "Новая газета"

Теми: СШАвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
США
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Киргизстан продає Росії техніку для війни проти України, США готують санкції – WP
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Останні новини
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
Усі новини...
Реклама: