Суддю, який відбирав права за Межигір'я, рекомендували у "безстрокові"

00
0
Понеділок, 17 жовтня 2016, 09:39

Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендувала обрати безстроково суддю Голосіївського райсуду Києва Олександра Білика, який у часи Майдану за поїздку до "Межигір'я" позбавив прав керування автомобілем 9 осіб.

Як заявляє адвокат "Небесної сотні" й "автомайданівець" Роман Маселко у Facebook, таке рішення комісія винесла 28 вересня

"Це такий собі Царевич у штанах. У часи Майдану він за поїздку до Межигір'я позбавив прав керування 9 осіб, серед яких були як активісти, так і випадкові люди. Усе по звичайному алгоритму: жодних доказів вини водія, лише фальсифікований рапорт", – пише Маселко і наводить 9 судових рішень.

За його інформацією, рік тому ВККС уже розглядала питання про рекомендування Білика на суддю безстроково, але тоді відклала розгляд "до кращих часів".

Маселко відзначає, що рішення ухвалили за 2 дні до запуску судової реформи.

"Саме на ВККС буде покладене завдання добору нових суддів та відсіювання тих, хто не гідні бути суддею", – наголошує він.

"Ще до цього ВККС пропускала на кваліфікаційному оцінюванні ряд сумнівних суддів. Але коли вони рекомендують Білика, який виніс не одне, не два, не три, а цілих 9 рішень із очевидними ознаками неправосудності, то у мене не залишилось жодних ілюзій", – заявляє адвокат.

Маселко не вірить, що Вищій кваліфікаційній комісії суддів було не відомо про справи Білика і що не було підстав не дати йому рекомендацію.

"Не вірю, що у ВККС не розуміли, що ми однозначно будемо бити у всі дзвони. Точно знаю, що це не піде на користь довірі до суду, ВККС та судової реформи", – наголошує він.

На думку Маселка, уже й на "крик активістів" не звертають уваги, тож "потрібні реальні інструменти та повноваження".

"Експерти запропонували такий інструмент: Громадська рада доброчесності. Але у законі її повноваження значно обрізали. Ситуацію можна виправити, якщо внести відповідні правки до законопроекту "Про Вищу раду правосуддя", який має розглядатись у ВРУ найближчим часом", – зазначає він.

"Саме від нардепів залежить, чи зможе громадськість цивілізовано брати участь у очищенні та підборі судового корпусу і чи буде реформований суд мати новеобличчя і довіру суспільства", – наголошує Маселко.

На сайті Голосіївського райсуду Києва зазначено, що Олександр Володимирович Білик зараз "не відправляє правосуддя у зв’язку із закінченням строку повноважень судді".

Теми: суд реформа
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
САП готує спецрозслідування проти Чауса у жовтні 16 жовтня 2016, 19:32
Суд відсторонив від посади секретаря міськради Бучі. Містяни зібрали Віче 16 жовтня 2016, 17:58
Суддя Царевич перед звільненням позичила 400 тисяч і купила машину за півмільйона 16 жовтня 2016, 15:31
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл у Золотому – звіт
Суддю, який відбирав права за Межигір'я, рекомендували у "безстрокові"
АТО: 61 обстріл, ворог застосовує важку артилерію на усіх напрямках
Російські силовики пограбували сім'ї затриманих кримських татар
Усі новини
Афіша на 14-16 жовтня

Майстер-клас від Забужко, автостоп-квест, "Всі свої" та багато іншого

Корисні посилання тижня

Крутой советский дизайн, неигрушечные солдатики и хорошие книги