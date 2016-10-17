Суддю, який відбирав права за Межигір'я, рекомендували у "безстрокові"

Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендувала обрати безстроково суддю Голосіївського райсуду Києва Олександра Білика, який у часи Майдану за поїздку до "Межигір'я" позбавив прав керування автомобілем 9 осіб.

Як заявляє адвокат "Небесної сотні" й "автомайданівець" Роман Маселко у Facebook, таке рішення комісія винесла 28 вересня

"Це такий собі Царевич у штанах. У часи Майдану він за поїздку до Межигір'я позбавив прав керування 9 осіб, серед яких були як активісти, так і випадкові люди. Усе по звичайному алгоритму: жодних доказів вини водія, лише фальсифікований рапорт", – пише Маселко і наводить 9 судових рішень.

За його інформацією, рік тому ВККС уже розглядала питання про рекомендування Білика на суддю безстроково, але тоді відклала розгляд "до кращих часів".

Маселко відзначає, що рішення ухвалили за 2 дні до запуску судової реформи.

"Саме на ВККС буде покладене завдання добору нових суддів та відсіювання тих, хто не гідні бути суддею", – наголошує він.

"Ще до цього ВККС пропускала на кваліфікаційному оцінюванні ряд сумнівних суддів. Але коли вони рекомендують Білика, який виніс не одне, не два, не три, а цілих 9 рішень із очевидними ознаками неправосудності, то у мене не залишилось жодних ілюзій", – заявляє адвокат.

Маселко не вірить, що Вищій кваліфікаційній комісії суддів було не відомо про справи Білика і що не було підстав не дати йому рекомендацію.

"Не вірю, що у ВККС не розуміли, що ми однозначно будемо бити у всі дзвони. Точно знаю, що це не піде на користь довірі до суду, ВККС та судової реформи", – наголошує він.

На думку Маселка, уже й на "крик активістів" не звертають уваги, тож "потрібні реальні інструменти та повноваження".

"Експерти запропонували такий інструмент: Громадська рада доброчесності. Але у законі її повноваження значно обрізали. Ситуацію можна виправити, якщо внести відповідні правки до законопроекту "Про Вищу раду правосуддя", який має розглядатись у ВРУ найближчим часом", – зазначає він.

"Саме від нардепів залежить, чи зможе громадськість цивілізовано брати участь у очищенні та підборі судового корпусу і чи буде реформований суд мати новеобличчя і довіру суспільства", – наголошує Маселко.

На сайті Голосіївського райсуду Києва зазначено, що Олександр Володимирович Білик зараз "не відправляє правосуддя у зв’язку із закінченням строку повноважень судді".