На Луганщині підірвалося авто з бійцями ЗСУ, є жертва і поранені
У контрольованій Києвом частині Луганської області на міні підірвався автомобіль із українськими військовослужбовцями, один боєць загинув.
Про це повідомив журналістам голова облдержадміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз, інформує Луганська ОДА.
"У Попаснянському районі на міні підірвався автомобіль з нашими військовослужбовцями. Один боєць загинув, троє – отримали поранення різного ступеню тяжкості, за їх життя наразі борються лікарі", – повідомив він
Судячи з повідомлення, це сталося впродовж останньої доби.
контрольованій Києвом? Пишіть вже зразу- кієвскіє власті,хунта. Новини на УП проходять узгодження з кремлем?