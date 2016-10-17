На Луганщині підірвалося авто з бійцями ЗСУ, є жертва і поранені

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Понеділок, 17 жовтня 2016, 10:44

У контрольованій Києвом частині Луганської області на міні підірвався автомобіль із українськими військовослужбовцями, один боєць загинув.

Про це повідомив журналістам голова облдержадміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз, інформує Луганська ОДА.

"У Попаснянському районі на міні підірвався автомобіль з нашими військовослужбовцями. Один боєць загинув, троє – отримали поранення різного ступеню тяжкості, за їх життя наразі борються лікарі", – повідомив він

Судячи з повідомлення, це сталося впродовж останньої доби.

Теми: Донбас Луганська область армія
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Коментарі — 2
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IP: 194.44.160.---Семенен17.10.2016 11:19
Gonsales:
контрольованій Києвом? Пишіть вже зразу- кієвскіє власті,хунта. Новини на УП проходять узгодження з кремлем?
То просто капец, СБУ спить!!!
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IP: 77.120.20.---Gonsales17.10.2016 10:52
контрольованій Києвом? Пишіть вже зразу- кієвскіє власті,хунта. Новини на УП проходять узгодження з кремлем?
ВідповістиЗ цитатою
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