На Луганщине подорвалось авто с бойцами ВСУ, есть жертва и раненные

В контролируемой Киевом части Луганской области на мине подорвался автомобиль с украинскими военнослужащими, один боец погиб.

Об этом сообщил журналистам глава облгосадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, информирует Луганская ОГА.

"В Попаснянском районе на мине подорвался автомобиль с нашими военнослужащими. Один боец погиб, трое – получили ранения разной степени тяжести, за их жизни сейчас борются врачи", – сообщил он.

Судя по сообщению, это произошло в течение последних суток.