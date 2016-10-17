Тарута і Тимошенко хочуть відставки Гонтаревої

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Понеділок, 17 жовтня 2016, 14:27

Народний депутат Сергій Тарута (позафракційний) та лідер фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко вимагають негайної відставки голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої.

Про це вони заявили під час погоджувальної ради.

Так, Тарута запропонував включити в порядок денний сесії Верховної Ради на цей пленарний тиждень питання звільнення голови Національного банку України (НБУ) Валерії Гонтаревої.

"Я пропоную, щоб ми поставили до порядку денного цього тижня проекти постанов, які сьогодні будуть зареєстровані. Одна постанова – це клопотання перед президентом про звільнення Гонтарєвої, інша – про те, щоб створити тимчасову слідчу комісію, і якщо їй (Гонтаревій – ред.) нічого приховувати, нехай вона прийде і працює з нами", - сказала Тарута.

Крім того, відставки Гонтаревої зажадала лідер фракції "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко.

"Ми (партія і фракція "Батьківщина" – ред.) на цьому тижні збираємо всіх активістів, які представляють інтереси ошуканих вкладників,.. і ми з ними організовувати публічну роботу для того, щоб негайно Гонтарева була звільнена з посади", - заявила Тимошенко.

Тимошенко заявила, "що червону кнопку запуску руйнування держави натиснула Гонтарева за дорученням... в тому числі вищих керівників держави".

Як повідомлялося, НБУ 13 жовтня звернувся в Службу безпеки України, Генеральну прокуратуру і Національне антикорупційне бюро з проханням відкрити кримінальні провадження щодо народного депутата, бізнесмена Сергія Тарути у зв'язку з розповсюдженням провокаційних матеріалів зі звинуваченнями на адресу голови НБУ Гонтаревої. На сайті НБУ зазначено, що, зокрема, мова йде про поширення особисто Тарутою брошури під назвою "Загроза економічній безпеці" перед початком зустрічі країн-членів Міжнародного валютного фонду і Світового банку у Вашингтоні, яка проводилася з 6 по 10 жовтня.

В Нацбанку відзначили, що "брошура, яка поширювалася особисто Сергієм Тарутою, - це збірник хибної, провокаційної, спотвореної інформації та голослівних звинувачень". На думку НБУ, така акція є частиною провокаційної кампанії проти глави НБУ Гонтаревої.

Тарута назвав безпідставними претензії, висунуті щодо нього Нацбанком, і заявив про намір ініціювати створення в парламенті тимчасової слідчої комісії з розслідування діяльності голови НБУ Гонтаревої.

Теми: Тимошенко Гонтарева Тарута
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