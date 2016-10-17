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Тарута и Тимошенко хотят отставки Гонтаревой

Понедельник, 17 октября 2016, 14:27

Народный депутат Сергей Тарута (внефракционный) и лидер фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко требуют немедленной отставки главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Об этом они заявили во время согласительного совета.

Так, Тарута предложил включить в повестку дня сессии Верховной Рады на эту пленарную неделю вопрос увольнения главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой.

"Я предлагаю, чтобы мы поставили в повестку дня на этой неделе проекты постановлений, которые сегодня будут зарегистрированы. Одно постановление – это ходатайство перед президентом об увольнении Гонтаревой, второе – о том, чтобы создать временную следственную комиссию, и если ей (Гонтаревой – ред.) нечего скрывать, пусть она придет и работает с нами", - сказала Тарута.

Кроме того, отставки Гонтаревой потребовала лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко.

"Мы (партия и фракция "Батькивщина" – ред.) на этой неделе собираем всех активистов, которые представляют интересы обманутых вкладчиков,.. и мы будет с ними организовывать публичную работу для того, чтобы немедленно Гонтарева была уволена с должности", - заявила Тимошенко.

Тимошенко заявила, "что красную кнопку по запуску разрушения государства нажала Гонтарева по поручению... в том числе высших руководителей государства".

Как сообщалось, НБУ 13 октября обратился в Службу безопасности Украины, Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с просьбой открыть уголовные производства в отношении народного депутата, бизнесмена Сергея Таруты в связи с распространением провокационных материалов с обвинениями в адрес главы НБУ Гонтаревой. На сайте НБУ указано, что, в частности, речь идет о распространении лично Тарутой брошюры под названием "Угроза экономической безопасности" перед началом встречи стран-членов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, которая проводилась с 6 по 10 октября.

В Нацбанке отметили, что "брошюра, которая распространялась лично Сергеем Тарутой, представляет собой сборник ложной, провокационной, искаженной информации и голословных обвинений". По мнению НБУ, такая акция является частью провокационной кампании против главы НБУ В.Гонтаревой.

Тарута назвал безосновательными претензии, выдвинутые в отношении него Нацбанком, и заявил о намерении инициировать создание в парламенте временной следственной комиссии по расследованию деятельности главы НБУ Гонтаревой.

Интерфакс-Украина

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Темы: ТимошенкоГонтареваТарута
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