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Е-декларирование: уже отчитались почти 12 тысяч чиновников

Вторник, 18 октября 2016, 01:14

По состоянию на вечер 17 октября электронные декларации подали уже почти 12 тысяч должностных лиц.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Нацагентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак.

"На вечер понедельника, на 18:38, в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, 11747 деклараций", - сообщила Корчак.

Она добавила, что в системе работает 41 тыс. пользователей.

В свою очередь Дмитрий Чаплинский - советник Всемирного банка, одного из международных партнеров НАПК по подготовке системы электронных деклараций - отметил, что в системе - 11747 документов, а ежегодных деклараций из них - немного менее 10 тысяч. 

Как известно, чиновники должны подать электронные декларации за прошлый год до 1 ноября, согласно закону "О предотвращении коррупции". Представленная информация будет открытой, ее будут проверять детективы НАПК. 

Украинская правда

Темы: декларации
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