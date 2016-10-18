Гонтареву у середу чекають у комітеті Ради

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Вівторок, 18 жовтня 2016, 13:04

Голову НБУ Валерію Гонтареву запросили на засідання комітету банківської діяльності на середу.

Про це заявив в кулуарах Ради нардеп Сергій Тарута , відповідаючи на запитання журналістів.

"Вона ховається, не ходить на комітети, завтра її запросили на комітет по банківській діяльності", - зазначив Тарута.

Він також зазначив, що не переймається з приводу звернення НБУ до правоохоронних органів щодо нього.

"Абсолютно (достатньо - ред.), дуже гарно почуваюся і я б хотів, щоб вона викликала мене на дебати, я готовий з нею спілкуватися, нехай вона мені прокоментує те, що написано. Це лише мала частина зловживань Нацбанку", - заявив нардеп.

Як відомо, у понеділок під час погоджувальної ради нардеп Сергій Тарута (позафракційний) та лідер фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко вимагали негайної відставки голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої.

НБУ 13 жовтня звернувся в Службу безпеки України, Генеральну прокуратуру і Національне антикорупційне бюро з проханням відкрити кримінальні провадження щодо народного депутата, бізнесмена Сергія Тарути у зв'язку з розповсюдженням провокаційних матеріалів зі звинуваченнями на адресу голови НБУ Гонтаревої.

На сайті НБУ зазначено, що, зокрема, мова йде про поширення особисто Тарутою брошури під назвою "Загроза економічній безпеці" перед початком зустрічі країн-членів Міжнародного валютного фонду і Світового банку у Вашингтоні, яка проводилася з 6 по 10 жовтня.

Роман Кравець, УП

Теми: Гонтарева Тарута НБУ
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