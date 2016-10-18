Під санкції України потрапив сват Путіна та ще 681 людина

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Вівторок, 18 жовтня 2016, 13:54

За рахунок розширення санкційних списків указом президента Петра Порошенка загалом під санкції потрапили 682 особи та 271 компанія.

Списки опубліковано на сайті президента Петра Порошенка.

До списків потрапив засновник ВАТ АБ "Россия" Микола Шамалов – батько зятя Путіна Кирила Шамалова, котрий як відомо, у березні 2013 року одружився з молодшою донькою президента РФ Путіна Катериною Тіхоновою.

Також до списків потрапив скандальний російський політик Володимир Жириновський, так званий "прем'єр Крима" Сергій Аксьонов, колишній "прем’єр-міністр" незаконного збройного формування "ДНР" Олександр Бородай, директор "Масандри" Микола Бойко, засновник банку "Россия", друг Путіна Геннадій Тимченко, російський генерал Андрій Сердюков, "сенатор від Криму", член комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Ольга Ковітіді, представник президента Російської Федерації у Південному федеральному окрузі Володимир Устінов.

Загалом своїм указом президент України поповнив санкційні списки 335 новими особами та 167 компаніями.

Серед осіб - переважно громадяни України і Росії, причетні до агресії РФ на Донбасі та в Криму. Крім того до списків включено й іноземних громадян, зокрема там є громадяни Франції, Болгарії, Греції, Сербії, Ізраїлю, Італії тощо.

Як відомо, 17 жовтня Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО про розширення санкцій. 

Жодних змін щодо переліку фізичних і юридичних осіб, який було прийнято на засіданні РНБО 16 вересня 2016, не вносилося.

При цьому Порошенко доручив підготувати ще одне рішення щодо санкцій по відношенню до осіб, які були причетні до проведення так званих "виборів до Державної Думи РФ" на території анексованого Криму.

Українська правда

Теми: Порошенко Путін санкції
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IP: 78.37.38.---Vadim Slutsky18.10.2016 14:24
Что, теперь Шамалов не сможет отдохнуть в Кривом Озере? Сочувствую бедняге.
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