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За Крим і Донбас Путін відправив Сердюкова керувати ВДВ РФ

Понеділок, 10 жовтня 2016, 11:19

Главою ВДВ Росії став Андрій Сердюков, який керував спецоперацією з незаконної анексії Криму, а потім був задіяний в окупації Донбасу.

Указ про призначення колишнього начштабу Південного військового округу Збройних Сил РФ Сердюкова був підписаний 4 жовтня, а в понеділок його представив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передає Тасс.

Сердюков, який займав в той момент пост першого заступника командувача військами Південного військового округу, керував спецоперацією в Криму навесні 2014 року.

Крім того, глав СБУ Василь Грицак заявляв, що Сердюков є командувачем угруповання російських окупаційних військ на Донбасі.

За словами Грицака, Сердюков на Донбасі діяв під прізвищем "Сєдов".

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