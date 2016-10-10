За Крим і Донбас Путін відправив Сердюкова керувати ВДВ РФ
Понеділок, 10 жовтня 2016, 11:19
Главою ВДВ Росії став Андрій Сердюков, який керував спецоперацією з незаконної анексії Криму, а потім був задіяний в окупації Донбасу.
Указ про призначення колишнього начштабу Південного військового округу Збройних Сил РФ Сердюкова був підписаний 4 жовтня, а в понеділок його представив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передає Тасс.
Сердюков, який займав в той момент пост першого заступника командувача військами Південного військового округу, керував спецоперацією в Криму навесні 2014 року.
Крім того, глав СБУ Василь Грицак заявляв, що Сердюков є командувачем угруповання російських окупаційних військ на Донбасі.
За словами Грицака, Сердюков на Донбасі діяв під прізвищем "Сєдов".