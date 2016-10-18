Троян: спирт, від якого померли десятки людей, завезли з Росії

Спирт, на основі якого були виготовлені отруєні алкогольні напої, що вбили десятки людей в Україні, був завезений з Росії.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив перший заступник голови Національної поліції Вадим Троян.

"Затримано 5 основних фігурантів. Схема проста: чоловік завіз через Сєвєродонецьк 5100 літрів російського метилового неочищеного спирту. Потім з нього зробили горілку та коньяк, продавали у кількох районах, отруїлося кілька сотень людей, кілька весіль стали трагедіями. Страшна історія..." – сказав він.

За словами Трояна, злочинець і всі, хто брав участь у схемі, знали, що завозять.

"Просто думав, що, якщо нормально розвести і через марлю прогнати, обійдеться. Дурний чоловік убив сотню людей. Каже, "багато хто так робив, а чого я не можу?" Він ще "Новою поштою" відправляв свій сурогат по Україні, ми і у Житомирській області весілля врятували – 100 літрів купило весілля!" – сказав він.

Троян висловив сподівання, що наразі весь спирт вже вилучений.

"І профілактично спрацювали – попереджали, показували, як виглядає пляшка. Слідство триває", – сказав він.

Як відомо, протягом останньої доби від цього алкоголю померли ще п'ять людей. Загалом кількість померлих сягнула 63 осіб.

Українська правда