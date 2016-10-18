ЗМІ: Матіос – головний кандидат на посаду директора ДБР

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос є найбільш імовірним кандидатом на посаду директора Державного бюро розслідувань.

Про це повідомило інформоване джерело "Українських новин".

"Він – головний і найбільш імовірний майбутній директор Держбюро розслідувань", – сказав співрозмовник агентства.

З його слів, Матіос хоче піти з Генпрокуратури й прийняти новий "виклик", особливо з огляду на те, що Держбюро розслідувань буде головним органом зі слідства, а в прокуратури подібних функцій уже не буде.

За словами співрозмовника агентства, кандидатуру Матіоса підтримують і президент Петро Порошенко, і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Тим більше, що військовий прокурор добре себе зарекомендував на посаді в Генпрокуратурі.

Як відомо, конкурсна комісія з відбору керівництва Державного бюро розслідувань остаточно відмовилася допустити начальника департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюка до конкурсу на посаду директора бюро.

Із 10 травня до 8 червня комісія приймала документи від кандидатів на посаду директора Держбюро розслідувань, його першого заступника та заступника.

Документи на посади керівництва Державного бюро розслідувань подав 81 кандидат.

На сьогодні залишилось 64 кандидати, які претендують на три найвищі посади в ДБР.