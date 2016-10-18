СБУ затримала керуючого нічним клубом за "підглядання"

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Вівторок, 18 жовтня 2016, 15:36

Служба безпеки затримала керуючого нічним клубом, який займався незаконним прослуховуванням та відеоспостереженням, у Генічеську на Херсонщині.

Про це інформує у вівторок прес-центр СБУ.

Зазначається, що зловмисник обладнав декілька номерів одного з готелів міста спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації. Мініатюрні відеокамери, вмонтовані у корпуси телевізорів, передавали якісне кольорове зображення та звук високої якості на сервер, розташований у нічному клубі неподалік готелю.

Інформацію приватного характеру він збирав для тиску на підприємців.

Як встановили оперативники спецслужби, організатором незаконного відеоспостереження був керівник нічного клубу.

Під час обшуків у приміщенні готелю, розважального закладу та за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили відеокамери, виготовлені у вигляді брелоків та флешок; комп’ютерну техніку з відеоінформацією про клієнтів готелю; засоби прослуховування, вмонтовані у телевізори; SD-карти, флешки, ноутбуки. Також у робочому кабінеті затриманого виявлено бойову гранату РГД-5.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру.

Теми: СБУ
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