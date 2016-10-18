У Олланда оголосили час початку зустрічі "нормандської четвірки"

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Вівторок, 18 жовтня 2016, 16:42

Початок зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" запланований на завтра у Берліні на 18:30 за київським часом.

Про це свідчить розклад заходів на сайті президента Франції Франсуа Олланда, передає Європейська правда.

Згідно з даними сайту, Олланд у першій половині дня матиме низку зустрічей, зокрема, буде присутній на засіданні Ради міністрів.

Крім того, у нього значиться зустріч у Парижі і після "нормандського саміту", вона, очевидно, буде скасована або перенесена на більш ранній час.

 

Не виключено, що час зустрічі вказано орієнтовно, прес-служби глав Німеччини, України та РФ про час зустрічі поки не повідомляли.

Речник німецького уряду Штеффен Зайберт у Twitter повідомив лише, що канцлер Ангела Меркель запросила лідерів трьох країн на зустріч "завтра ввечері".

Як повідомлялося, зустріч президента України із президентами Європейської ради, Єврокомісії та Європарламенту, яка також планувалася на 19 жовтня, скасували через "нормандський саміт".

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