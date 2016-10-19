Полторак поговорив про надання летальної зброї з конгресменами США
На зустрічі з двома конгресменами США міністр оборони України обговорив ситуацію на Донбасі, стан відведення військ та питання надання Україні летальної зброї.
Про це Степан Полторак написав у facebook.
У зустрічі взяли участь конгресмени-республіканці Вільям Флорес і Ендрю Гарріс.
"У ході розмови обговорили ситуацію на Донбасі, стан відведення військ та питання надання Україні летальної зброї. Російська збройна агресія — це виклик не лише Україні, а й Європейському Союзу та країнам-членам НАТО", - написав міністр.
У свою чергу конгресмен Вільям Флорес запевнив у подальшій підтримці США України, як на політичній арені, так і в наданні практичної допомоги.
"Американці вражені стійкістю українців та їхнім прагненням до незалежності та європейського майбутнього. Конгрес США підтримує Україну на законодавчому рівні, в тому числі й у питаннях підтримання та продовження санкцій проти Росії", – навів Полторак слова конгресмена.
Також співрозмовники обговорили питання щодо нагальних потреб українського війська, щоб "допомога, яка надходить та в подальшому надаватиметься партнерами, була актуальною та дійсно тією, якої потребує українська армія сьогодні.
Водночас, про результати розмови стосовно можливості надання Україні летальних озброєнь, міністр не повідомив.
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