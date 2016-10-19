Полторак поговорив про надання летальної зброї з конгресменами США

На зустрічі з двома конгресменами США міністр оборони України обговорив ситуацію на Донбасі, стан відведення військ та питання надання Україні летальної зброї.

Про це Степан Полторак написав у facebook.

У зустрічі взяли участь конгресмени-республіканці Вільям Флорес і Ендрю Гарріс.

"У ході розмови обговорили ситуацію на Донбасі, стан відведення військ та питання надання Україні летальної зброї. Російська збройна агресія — це виклик не лише Україні, а й Європейському Союзу та країнам-членам НАТО", - написав міністр.

У свою чергу конгресмен Вільям Флорес запевнив у подальшій підтримці США України, як на політичній арені, так і в наданні практичної допомоги.

"Американці вражені стійкістю українців та їхнім прагненням до незалежності та європейського майбутнього. Конгрес США підтримує Україну на законодавчому рівні, в тому числі й у питаннях підтримання та продовження санкцій проти Росії", – навів Полторак слова конгресмена.

Також співрозмовники обговорили питання щодо нагальних потреб українського війська, щоб "допомога, яка надходить та в подальшому надаватиметься партнерами, була актуальною та дійсно тією, якої потребує українська армія сьогодні.

Водночас, про результати розмови стосовно можливості надання Україні летальних озброєнь, міністр не повідомив.