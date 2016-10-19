Обама: "Поведінка Росії підриває міжнародні норми"

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Середа, 19 жовтня 2016, 01:00

Росія повинна допомагати у вирішенні світових проблем, а не бути частиною проблеми.

Про це заявив президент США Барак Обама на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці, повідомляє Радіо Свобода.

Він назвав Росію великою і важливою країною, військова міць якої поступається лише США. На думку Обами, Росія мала б допомагати у вирішенні світових проблем, а не створювати їх.

Глава Білого дому заявив, що США ніколи не намагалися зазіхати на законні інтереси Росії. Але він підкреслив, що США та Італія виступають за збереження санкцій відносно Росії до виконання Мінських домовленостей.

"Ми сповнені рішучості вести дипломатичну роботу з "нормандської четвіркою" для досягнення цієї мети", - додав президент США, напередодні відкриття в середу в Берліні зустрічі лідерів Франції, Німеччини, Росії та України.

Обама також звинуватив кандидата на пост президента США від Республіканської партії Дональда Трампа в лестощах перед президентом Росії Володимиром Путіним.

Обама і Ренці 18 жовтня провели переговори в Білому домі. Для Обами це прийом іноземного лідера став останнім на посту глави держави.

Теми: Обама Росія
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